Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla’da işler yolunda gitmiyor!

Süper Lig’de en son Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe 51 puanla Galatasaray’ın ardından 2. sırada yer alıyor. Sezona Jorge Jesus önderliğinde çok iyi başlayan ve zirveye oturan Sarı-Lacivertli ekip, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından liderliği Galatasaray’a kaptırmıştı.

Grubu lider tamamlamıştı

Sezona Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayan ancak henüz 2. Tur’da Dinamo Kiev’i geçemeyerek Kupa 1’e veda eden Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne düşmüştü. Slovacko ve Austria Wien’i ikişer maç sonunda safdışı bırakan Kanarya gruplara kalmayı başarmıştı. B Grubu’nu da Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev’in önünde 14 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe son 16 Turu’na kalmıştı.

Volkan Demirel yıldızlaşmıştı

Kanarya son 16 Turu’nda Sevilla ile eşleşti. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Son 16’sında yine karşı karşıya gelen iki ekibin düellosu nefes kesmişti. İlk maçta Kadıköy’de Fenerbahçe, Sevilla’yı 3-2 devirirken, rövanşta İspanya’da Sevilla, temsilcimizi 3-2 yıkınca mücadele seri penaltı atışlarına gitmişti. Seri penaltı atışlarında ise Volkan Demirel kurtardığı 3 penaltıyla yıldızlaşmış ve Sarı-Lacivertliler’i çeyrek finale taşımıştı.

6 şampiyonluk yaşadı

Sevilla o günden bugüne UEFA Avrupa Ligi’nde 2013-2014 sezonundan itibaren 3 kez üst üste olmak üzere toplamda 6 kez şampiyonluk yaşadı. İspanyol ekibi son olarak 2019/2020 sezonunda finalde Inter’i yenerek kupayı müzesine götürdü. 15 sene önce oynanan nefes kesen maçın ardından sadece gözler Türkiye ile İspanya’da değil, tüm dünyada bu eşleşmeye çevrildi. İlk maç 9 Mart Perşembe günü Sevilla’da oynanacak, rövanş ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy’de gerçekleşecek.

Düşme hattıyla aynı puanda

Kritik mücadele öncesinde aslında tablo istediğimiz gibi… Bu sezon beklentilerin altında kalan İspanya La Liga’da küme düşme hattıyla aynı puanda (25) olan ancak averajla ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Endülüs temsilcisi son 7 maçta 15 gol yedi. 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alan Sevilla son olarak Atletico Madrid deplasmanında 6-1’lik hezimete uğradı.

Olağanüstü toplantı yapıldı!

Bu facia sonrasında kulüp binasında olağanüstü bir toplantı yapıldı. Mundo Deportivo’nun haberine göre; toplantıya kaptanlar Ivan Rakitic ve Jesus Navas ile birlikte kulüp başkanı Jose Castro Carmona, sportif direktör Monchi ve teknik direktör Jorge Sampaoli katıldı. Muchodeporte, Sampaoli’nin zorlu Fenerbahçe mücadelesi öncesinde dahi kovulabileceğini iddia ederken, Relevo da Arjantinli hocanın geleceğinin Fenerbahçe ve Almeira karşılaşmalarının ardından belli olacağını yazdı.

4 stoperden 3’ü sakat

Zorlu mücadele öncesinde Sevilla’da kadro sıkıntısı da yaşanıyor. Özellikle savunmada ciddi sorunu olan İspanyol temsilcisinde 4 stoperden 3’ü sakat! Sezon başında Galatasaray’dan transfer olan Marcao, ardından mevkiidaşları Karim Rekik ile Loic Bade’nin sakatlıkları bulunuyor. Sevilla sağlık ekibi Bade’yi zorlu mücadeleye yetiştirmeye çalışıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu Papu Gomez’in de sakatlığı bulunuyor. Devre arasında Marsilya’dan kiralanan genç orta saha oyuncusu Pape Gueye’nin de oynama izni olmadığı için zorlu karşılaşmada görev yapamayacak.