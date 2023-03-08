Fenerbahçe’nin Sevilla kadrosu açıklandı! 4 futbolcu kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertliler’de Sakatlığı devam eden Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski kadroya dahil edilmedi. Sakatlığını atlatan Batshuayi ise kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe’nin kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King