Fenerbahçe’nin transferdeki ibresi o yıldıza döndü!

Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde hata yapmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler zirve yolunda iddiasını güçlü şekilde sürdürmek adına transferde de gaza basmış durumda.

13.95 milyon Euro harcandı

İç transferde Valencia’yı kadroda tutmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ali Koç ve ekibi dış transferde de son sürat çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar devre arası transfer döneminde 6 milyon Euro’ya Parma’dan Jayden Oosterwolde, 3.7 milyon Euro’ya Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ve bedelsiz olarak Barcelona’dan Emre Demir’i renklerine bağlayan Kanarya bir de sezon başında kiraladığı Bruma’nın bonservisini PSV’den 4.25 milyon Euro karşılığında aldı. Bruma, Braga’ya, Emre de Samsunspor’a kiralandı.

Temasa geçildi

Kanarya bir bombayı da Trabzonspor’un istediği bir isimle patlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin orta saha için Bodo/Glimt’in yıldızını radarına aldığı önesürüldü. Sarı-Lacivertliler’in, Hugo Vetlesen’in mali şartlarını araştırdığı kaydedildi. Kanarya ayrıca 22 yaşındaki oyuncunun menacerlik şirketiyle de temasa geçerek genç yıldıza olan ilgilerini iletti. Fenerbahçe’nin bu transferi yeni sezon için düşündüğü ancak performansıyla dikkat çeken Vetlesen için şimdiden hamle yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

29 maçta 16 gol, 12 asist…

Norveçli yıldız, Bodo/Glimt formasıyla geçen sezon ligde 29 maçta 16 gol atıp, 12 asist yaparak tüm dikkatleri üzerineçekmişti. Norveç Ligi’ndeyeni sezon henüz başladı. Ancak Vetlesen, Avrupa Kupaları’nda da başarılı formunu sürdürdü, 15 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bodo/Glimt’in yıldız futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ve Sarı-Lacivertliler’in kısa sürede pazarlıklara başlamasının beklendiği öğrenildi.

Listenin başında Lucas var

Sarı-Lacivertliler, ara transfer dönemini yıldız bir isimle kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde Lucas Moura ve Alex Oxlade Chamberlain, ön plana çıkan oyuncular olmuştu. Her iki futbolcu için de girişimler devam ediyor. Ancak Tottenham’lı Lucas, listenin başında yer alıyor. Jorge Jesus’un, oyun sistemine daha hızlı adapte olacağı ve takımdaki Brezilyalı ve Portekizli oyuncular sayesinde uyum sorununu kısa sürede aşacağı düşüncesiyle ilk tercihinin Sambacı olduğu öğrenildi.

İki taraflı görüşme

Lucas Moura’nın ayrılık konusunda daha istekli davranması da ibrenin kendisine kaymasını sağladı. Chamberlain’in ise Liverpool’dan sonra yine kariyerini İngiltere’de sürdürmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe, Brezilyalı kanat oyuncusu için yoğun mesai yapıyor. Bir yandan 30 yaşındaki futbolcu ve menaceriyle pazarlıklar sürerken, diğer yandan da Tottenham’la görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yönetim, 5 Mart’ta bitecek olan transfer döneminin son anına kadar bu transfer için bastırmaya kararlı.