Fenerbahçe’nin transferdeki ilk hedefi belli! İkna çalışmaları sürüyor

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, kadroya yıldız takviyesi gerçekleştirmek adına uğraş verirken takım da deprem felaketi sebebiyle verilen ara sonrasına en iyi şekilde çıkmaya hazırlanıyor.

KANARYA’DAN 4 GOLLÜ DÖNÜŞ

Deprem felaketi sebebiyle liglere verilen arada Sarı-Lacivertliler, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe; Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun’un golleriyle rakibini 4-2 yendi. Karagümrük’ün gollerini ise Shukurov ve Diagne kaydetti.

Süper Lig ekipleri ligin devamı için hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe ise gelecek hafta Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus’un ekibi, bu doğrultuda dün Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler; Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun’un golleriyle mücadeleyi 4-2 kazandı. Kırmızı-Siyahlı ekibin gollerini ise Shukurov ve Diagne kaydetti.

Pedro aylar sonra…

Bu arada Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle durumu merak edilen isimlerden biri de Joao Pedro’ydu. Fenerbahçe’nin, 30 Kasım 2022’de Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro’nun, hem dizinde hem de bileğinde yoğun bir ödem ile travma tespit edilmişti. Yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Pedro, bu hafta başında sürpriz şekilde çalışmalara başladı. Beklenenden hızlı bir şekilde sahalara geri dönüş yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son 15 dakikada sahne aldı. Bu arada dizindeki sakatlık sebebiyle de uzun bir süre forma giyemeyen Luan Peres de 90 dakika sahada kalıp, başarılı bir performans sergiledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Oosterwolde oynayamadı

Ara transferde Parma’dan 6 milyon Euro bedel ile transfer edilen sol bek Jayden Oosterwolde, hastalığı nedeniye maçta oynayamadı. Hollandalı savunmacının, grip olduğu belirtildi.

Birlikte izlediler

İki takım arasındaki mücadeleyi hem Fenerbahçeli hem de Karagümrüklü yöneticiler takip etti. İki kulübün yöneticileri, hazırlık maçını birlikte izledi.

SERDAR DURSUN VAZGEÇMEYECEK

Geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun, Jorge Jesus döneminde fazla forma şansı bulamıyor.

Bu sezon 16 karşılaşmanın sadece 4’ünde ilk 11’de yer alan Serdar, “En büyük hedefimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Forma savaşından asla vazgeçmem. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceğim” dedi.

‘HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIM’

Kaleci Altay Bayındır’ın yedeği olarak transfer edilen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla büyük başarılara imzasını atmak istediğini söyledi.

Göztepe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can, “Üç kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Altay’ın arkasında Ertuğrul ile birlikte her an formayı giyecekmiş gibi kendimizi hazır tutuyoruz. Önemli olan kalede kimin olduğu değil, Fenerbahçe’nin başarılı olması” ifadelerini kullandı.

MAOR YASHILIRMAK SINIFI GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, İsrail’in Ashdod takımında forma giyen Maor Yashilirmak’ı, A Takım için deneme idmanlarına almıştı. Ancak bir süredir Sarı-Lacivertliler’le birlikte çalışmalarını sürdüren Yashilirmak’ın sınıfı geçemediği öğrenildi.

18 yaşındaki Türk asıllı İsrailli stoperin, performansının yeterli bulunmamasının ardından dün ülkesine döndüğü bildirildi.

FENERBAHÇE’NİN ZORLU FİKSTÜRÜ

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta ligdeki Konyaspor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Kanarya, Mart ayı da dahil olmak üzere bu süreçte 2’si Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 6 karşılaşmaya çıkacak.

Yaşadığımız ve acılarını dindirmeye çalıştığımız deprem felaketi, Süper Lig’in de durmasına neden olmuştu. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta sonu yeniden sahaya çıkacak ve kaldığı yerden mücadelesine devam edecek. 24 Şubat’ta Kanarya’nın, Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi belli olacak. Kanarya, kura çekiminden bir gün sonra Konyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçıyla birlikte zorlu bir fikstürün içerisine girecek. Konya mesaisinin ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor’la karşı karşıya gelecek.

Sonrasında Milli ara var

Mart ayında da teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri, toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak. Önümüzdeki ay içerisinde Fenerbahçe, kupadaki rakibi Kayserispor ile 4 Mart’ta bu kez ligde kozlarını paylaşacak. Avrupa mesaisinde Jesus’un takımı 9 Mart’ta ilk maçına çıktıktan sonra, ligde 25. haftayı BAY geçecek ve 16 Mart’ta Son 16 Turu’nun rövanşını oynayacak. Mart ayındaki son sınavını da Kanarya, 19 Mart’ta Alanya (d) ile oynayacak. Sonrasında da EURO 2024 eleme maçları için Milli araya girilecek. (Aslıhan Çil)

İLK HEDEF AUBAMEYANG

Fenerbahçe, transfer planlamasında rotayı yıldızlara çevirmiş durumda… Sarı-Lacivertliler’in öncelikli hedefi, İngiliz temsilcisi Chelsea’den Aubameyang. Ancak alternatif isimlerle ilgili de mesai sürüyor. Gabonlu yıldız konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Manchester United’dan Anthony Martial ve Tottenham’dan Moura için temaslar sıklaşacak.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum hattına odaklanmış durumda. Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda üç yıldızı listesine almış durumda. Bu oyuncular; Chelsea’den Pierre-Emerick Aubameyang, Manchester United’dan Anthony Martial ve Tottenham’dan Lucas Moura… Son dönemde golcü transferinde birçok isme imza attıran ancak söz konusu futbolculardan istediği verimi alamayan Kanarya, özellikle Aubameyang’a oldukça sıcak bakıyor. Barcelona’da istediği ortamı bulamayan 33 yaşındaki forvetin, Chelsea’de de oynaması zor gözüküyor.

İkna çalışmaları sürüyor

Amerikalı milyarder Todd Boehly’nin, İngiliz ekibini satın almasının ardından transfere çok büyük paralar harcayan Maviler’de Gabonlu yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Aubameyang’ın hem santrfor hem de kanatlarda benzer performanslar gösterebilmesi, Fenerbahçe’yi cezbeden etkenlerin başında geliyor. Kanarya’nın, İngiliz ekibini kiralık anlaşma konusunda ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Eğer 33 yaşındaki golcünün transferinden olumlu yanıt alınamaz ise Martial için United’la temaslar sıklaşacak. Moura’nın ise şu an son tercih olarak listede yer aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun