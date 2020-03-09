Fenerbahçe’nin tribün liderinin vurulma anı kamerada

Habip ATAM / SÖZCÜ

Fenerbahçe tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, 23 Aralık 2017’de Güngören, Haznedar’da silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma yapan polis, otomobilinden indiği sırada 9 kurşunla öldürülen Altunkaynak cinayetiyle ilgili geçtiğimiz hafta eş zamanlı operasyon düzenledi. Saldırıdan yaklaşık 2 buçuk yıl sonra gerçekleşen saldırıda 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

“TRİBÜN RANTI İDDİASI”

İddiaya göre, Mehmet Altunkaynak ile Fenerbahçe’nin bazı tribün liderleri arasında 3 sene önce ‘tribün rantı’ sebebiyle bazı sorunlar yaşandı. Altunkaynak’ın stada girmesi diğer gruplar tarafından yasaklandı. Cinayet bu yasaklamadan kısa süre sonra gerçekleşti.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle ilgili çalışma yapan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Görüntülerde bir kişi silahlı saldırıda vurularak yere düşüyor, farklı bir kamera kaydında da eli silahlı bir saldırganın kaçması yer alıyor.

FİRARİ TETİKÇİ CEZAEVİNDE BULUNDU

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Mehmet Altunkaynak’ı vuran kişinin cezaevi firarisi Samet D. olduğunu tespit etti. Kırklareli Açık Cezaevi’nden kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Samet D.’nin izini süren polis, kısa süre önce başka bir suçtan yakalanıp cezaevine konulduğunu öğrendi.

TETİKÇİ SORGULANDI 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu durumu öğrenen organize polisi, şüpheliyi cezaevinden emniyete götürerek sorguya aldı. Sorgunun ardından İstanbul, Iğdır ve Diyarbakır’da düzenlenen baskınlarda, Fenerbahçe tribün liderlerinden “Dede İbrahim” lakaplı İbrahim D. ve İsmail G.’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AZMETTİRME

Polisin adreslerde yaptığı aramalarda 8 tabanca ve 258 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim D. ve İsmail G.’ye cinayetin azmettiricileri oldukları suçlaması yöneltildiği öğrenildi.