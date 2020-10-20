Fenerbahçe’nin üç silahşörü

Fenerbahçe’de 2 yıllık başarısızlık bu sezon yerini umut dolu yükselişe bıraktı. Teknik Direktör Erol Bulut ile kritik Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertlilerde ilk 11’de forma giyen kaleci Altay, Ozan Tufan ve Jose Sosa’nın verdiği katkı dikkat çekiyor. Bulut’un 10 numara görevi verdiği Ozan, hem fizik-kondisyon hem de ofansif futboluyla istim üstünde… Milli maçlar olmak üzere 12 günde 4 kez 90 dakika sahada kalan Ozan, 3 kilit pas, 2 gol ve 1 asistle çok formda…

TUTAN VE YÖNETEN FARKI

Altay, kalede güven vermeyi sürdürüyor. Başarılı eldiven geride kalan 5 haftada kalesinde 2’si penaltıdan 4 gol görmesine rağmen 3 kez karşı karşıya, toplamda ise 5 kritik kurtarışa imza attı. Karagümrük maçında da 1 penaltı kurtaran Altay, kalede rakiplerine geçit vermiyor. 35 yaşında Fenerbahçe’ye gelen Jose Sosa da gerçek bir lider… Tangocu, ikili mücadele kazanmada yüzde 61, 1.8 top çalma, 1.2 top kesme ve 2.2 kilit pas yüzdesiyle takımın en iyileri arasında yer alıyor.

SAMANDIRA’DA AİLE HAVASI

Sarı-lacivertlilerde takım içinde birliktelik ve aile ortamı olumlu hava yaratıyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un sezon öncesi hazırlıklarda “Ben olan değil biz olan takımız” diyerek futbolculara yaptığı konuşmanın etkisiyle kenetlenen bir takımın olması yönetimin yüzünü güldürüyor.

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