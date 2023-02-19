Fenerbahçe’nin yardım tırları tam gaz gidiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından Fenerbahçe’nin, afet bölgesi için başlattığı yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda toplanan yardım malzemelerini taşıyan 45. tır da önceki gün yola çıktı.

Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Fenerium’dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeler de tırlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

LINCOLN VE AİLESİ MORAL VERDİ

Deprem felaketinin başından beri Fenerbahçe’nin yıldızlarından Lincoln Henrique, ailesi ile birlikte felaketten etkilenenleri yalnız bırakmıyor. Depremde evlerini kaybeden bir aileyi İstanbul’daki bir otelde ağırlama kararı alan Lincoln, önceki gün yine depremden etkilenen bir aileyi ziyaret etmişti.

Hem yardım hem de insanlara moral vermek için kolları sıvayan Brezilyalı oyuncu, bu kez de ailesiyle beraber soluğu İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde alarak yaralı depremzedeleri ziyaret etti. Lincoln ailesi, hastalarla tek tek ilgilenip, onlara moral verdiler.

KAN BAĞIŞINA BÜYÜK İLGİ

Ülke tarihimizin en büyük felaketlerden yaşadığı bir dönemde herkes, yaraları sarmak adına kolları sıvamış durumda. Bu doğrultuda büyük çaba sarf eden kulüplerin başında gelen Fenerbahçe, ‘Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar!’ diyerek Kızılay ile birlikte önemli bir iş birliğine imza atmıştı. Ülker Stadı’nda 3 gün süren kan bağış kampanyası, dün geç saatlerde sona erdi.

Sarı-Lacivertliler’den yapılan açıklamada, kampanyanın son gününe kadar kulüp üyeleri, taraftarlar ve tüm vatandaşlara çağrıda bulunulmuştu. Fenerbahçe’nin farklı branşlarındaki sporcuların da bizzat katıldığı kan bağışına dün de büyük bir ilgi gösterildi.