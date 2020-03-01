Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe’den son dakika açıklaması geldi. Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Fenebahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’dan boşalan koltuğa hangi ismin geleceği henüz belli olmadı. Sosyal medyada ise Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçeceği iddiaları yer alıyor. Ayrıca Erol Bulut, Ümit Özat gibi isimlerin de sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü resmi olarak açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SON DAKİKA Fenerbahçe`de Ersun Yanal dönemi sona erdi Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor maçında da takımın başında olacağı belirtildi. İlgili Haberi Oku