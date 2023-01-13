Fenerbahçe’nin yeni transferi Samet Akaydın açıkladı! Transfer ve şampiyonluk yarışı!

Samet Akaydın Fenerbahçe ile çıktığı ilk idmanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe’ye transferi öncesinde başka teklifler de aldığını belirtti.

3.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

İsmi Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor’la da anılan 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalarken Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

3.7 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı Lacivertliler, Süper Lig’in tüm büyük takımları tarafından istenen milli oyuncuyu 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Samet Akaydin’in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.” denildi.

İŞTE SAMET AKAYDIN’IN AÇIKLAMALARI!

“İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe’de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım.”

‘FENERBAHÇE’DE OYNAMAK HER FUTBOLCUNUN HAYALİ’

“Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe’de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur.”

YURT DIŞINDAN TEKLİFLER!

“Bana yurtdışından da teklifler geldi. Başkanımızla görüşüyordum. ‘Nereye gitmek istersin?’ dedi. Ben ‘Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ dedim. Laf olsun diye demiyorum. Hislerimle hareket eden bir insanım. O an hislerimle hareket ettim.”

‘JESUS BENİ İSTEDİ”

“Jesus Hocamızla, antrenman önce de bir toplantı yaptık. Hocamız, 3’lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi.”

‘ŞAMPİYONLUĞA İNANDIM’

“Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna çok inandım. Bu sezon şampiyon olacağız. Hiç tereddütsiz Fenerbahçe’yi tercih ettim.”