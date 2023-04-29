Fenerbahçe’nin yıldızı Sivasspor maçıyla dönüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında kritik bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın arkasında sürdürdüğü zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

7 EKSİKLE SİVAS’A GİTTİLER

Fenerbahçe, zorlu maç için dün 16.30’da özel bir uçakla karşılaşmanın oynanacağı Sivas’a uçtu.

Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Lincoln Henrique, Miha Zajc; hazır olmayan Michy Batshuayi ve sarı kart cezalısı Emre Mor yer almadı. Gustavo Henrique ise Jorge Jesus’un kararıyla İstanbul’da bırakıldı.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-Lacivertliler’de haftalardır sarı kart sınırındaki oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Sivas deplasmanı öncesinde de oynayabilecek durumda olan futbolculardan Samet Akaydın, Willian Arao, Serdar Aziz ve Enner Valencia kart sınırında.

Özellikle Szalai’nin sakatlandığı dönemde, Gustavo da kadroda düşünülmezken Samet ve Serdar’ın birlikte ceza sınırında olması, Jesus’u endişelendiriyor.

SİVASSPOR’DA 2 SAKAT VAR

Yiğido, Fenerbahçe karşısında moralli çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, ligde önce Trabzonspor’u 4-1, ardından Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Düşme hattından iyice uzaklaşan Sivasspor’da sol bek Uğur Çiftçi ve forvet Leke James, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Yiğido’da Caner, Ulvestad, Hakan, Charisis, Gradel, Erdoğan, Saiz ve Yatabare ise sınırda.

ZORBAY KÜÇÜK İLE 2. MAÇ

Merkez Hakem Kurulu, bu akşamki Sivas-Fenerbahçe mücadelesi için Zorbay Küçük’ü görevlendirmişti. 30 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak.

Küçük, bu sezon ilk yarıda Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’i 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Zorbay Küçük, Sivasspor’un ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

KING DÖNÜYOR

19 Mart’taki Alanya maçından beri sahaya çıkmayan Joshua King, Sivas maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ancak Norveçli yıldızın mücadeleye kulübede başlaması, son 2 karşılaşmada 3 gol atan Pedro’nun yine 11’de olması bekleniyor.

Fenerbahçe son haftalarda hemen her maçta bir oyuncuyu sakatlığa kurban verdi. Altay ve Zajc’ın ardından son olarak Attila Szalai, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Güzel haber ise Joshua King’den geldi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren tecrübeli hücum oyuncusu, Sivas kafilesine dahil edildi. En son 19 Mart’taki Alanya mücadelesinde görev yapan ve maç eksiği bulunan King’in Sivasspor karşılaşmasına kulübede başlaması bekleniyor. Jorge Jesus’un zorlu mücadelede ileri uçta Enner Valencia ile birlikte yine Joao Pedro’yu oynatacağı öğrenildi.

Samuel 11’de olabilir

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olup 2 golle galibiyeti getirmişti. Pedro, son İstanbulspor mücadelesinde de Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirmesine rağmen Sarı- Lacivertliler sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı. Jesus’un, Szalai’nin yokluğunda ise Luan Peres’in maç eksikliği nedeniyle stoper hattını Samet Akaydın ve Serdar Aziz ikilisiyle oluşturması bekleniyor. Ferdi’nin sol beke geçmesi ve Samuel’in 11’e dönmesi de yüksek ihtimal.