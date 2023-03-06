Fenerbahçe’nin yıldızına hayran kaldılar! Rekor bedelle gidebilir

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan ancak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de hedef 3 kulvarda da gidebildiği kadar ileriye gitmek. Hem lig, hem Avrupa hem de Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Sarı Lacivertliler’de aynı zamanda futbolcular değerlerine değer katmaya da devam ediyor.

HER SEZON DİKKAT ÇEKİYOR

Başkan Ali Koç’un geldiği günden bu yana Fenerbahçe’de oyuncu satışına dair yaptığı yatırımlar karşılığını aldı ve her sezon Sarı Lacivertli ekip Avrupa kulüplerinin uğrak adresi haline geldi. Bunlara örnek olarak Eljif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Min-Jae transferlerini gösteren Avrupa medyası, yakın zamanda bu transferlerin artacağını belirtti.

FENERBAHÇE’NİN JOKERİ

Philip Cocu zamanında Fenerbahçe’ye Comolli’nin temasları sayesinde katılan Ferdi Kadıoğlu son 2 sezon içerisinde resmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. İlk 11’de yerini sağlamlaştıran ve nerede görev verilirse verilsin, başarılı performansını devam ettiren Ferdi Kadıoğlu şimdiden birçok ekibin dikkatini çekmiş durumda.

PREMIER LİG TEMSİLCİLERİ İZLEDİ

Fenerbahçe’nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun Avrupa’daki piyasası her geçen gün daha da artıyor. Ferdi Kadıoğlu’nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton’un temsilcileri izledi.

AVRUPA İZLİYOR

Kayseri maçında skoru 2-0 yapan golü harika bir vuruşla kaydeden Ferdi Kadıoğlu yine gündem olmayı başardı. İngiliz temsilcilerin Ferdi hakkında çok olumlu rapor yazdıkları öğrenildi. Ancak Ferdi’yi sadece bu iki İngiliz takımı takip etmiyor.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Ferdi’nin piyasasının farkında olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için adeta tok satıcıyı oynuyor. Sağ bek ve sol bek dışında yüksek teknik becerisi sayesinde orta sahada da görev yapabilen Ferdi için Fenerbahçe 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.