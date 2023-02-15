Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig’den talip! İkna için yoğun çaba

Fenerbahçe, ara transfer döneminin uzatılması ile kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdürürken bir yandan yıldızlarını takımda tutma uğraşı veriyor. Sarı-Lacivertliler’in yıldızını sezon sonunda kadroya katmak isteyen Premier Lig ekibi, temaslarını hızlandırmış durumda.

JORGE JESUS TAKIMI HAZIRLIYOR

Yaşanan deprem nedeniyle geçtiğimiz hafta futbolcularına izin veren ve teknik ekibi ile birlikte ülkesine gidip, ailesi ile hasret gideren Portekizli teknik adam, önceki gün Samandıra’da öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, idmanlarda tempoyu artırdı. Jesus, diğer yandan da oyuncuların, psikolojik olarak lige hazırlamak için onlara moral veriyor.

JOAO PEDRO’DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Dünya Kupası arasından sonra Sarı-Lacivertli ekibin oynadığı ilk hazırlık maçı olan Raye Vallecano karşılaşmasında sakatlık yaşayan Joao Pedro, dizindeki ödem nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. İtalyan yıldız, önceki gün ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Normal şartlar altında en az 5 ay sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli futbolcunun, 2.5 ay gibi bir kısa sürede sahalara geri dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu doğrultuda 30 yaşındaki oyuncunun, en fazla bir ay sonra forma giyebilecek hale gelmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR HIZ KAZANACAK

Fenerbahçe’de izin sonrasında çalışmalara hız verildi. Ertelenen Süper Lig maçlarına ve Avrupa Ligi son 16 turuna odaklanan Sarı-Lacivertliler, dün Samandıra’da çift idman ile günü geçirdi. Daha önce takıma katılan Nazım Sangare’den sonra Joao Pedro’nun da dönüşü ile birlikte teknik heyetin yüzü güldü.

Fenerbahçe’nin, hafta boyunca yüksek tempoda idmanlar yapması bekleniyor.

ASTON VILLA, VALENCIA’YI İSTİYOR

30 resmi maçta attığı 23 golle takımı sırtlayan, ligde gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia için Aston Villa devrede. İngiliz ekibi, Ekvadorlu oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor!

Bu sezon sadece Sarı-Laciverli ekipte gösterdiği performans ile değil, Dünya Kupası’nda da yıldızını parlatan Enner Valencia için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa devrede… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen Fenerbahçe Yönetimi’nin henüz masaya oturmadığı Valencia için İngiliz devi Aston Villa’nın ısrarı sürüyor. Ada ekibi, Türkiye’de kalmak isteyen ve kulüpte mutlu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki oyuncunun fikrini değiştirmek için büyük çaba harcıyor.

Ailesi kalma taraftarı

Aston Villa, 2014 ve 2017 yılları arasında Ada’da, Everton ve West Ham United formaları giyen Valencia’yı ikna edebilirse, kulüp ile bonservis konusunda görüşmeler başlayacak. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndan döndükten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’de futbol oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Ayrıca Ekvadorlu, ailesinin de İstanbul’da yaşamak istediğini sözleri arasına eklemişti.

Yusuf Dursun