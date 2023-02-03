Fenerbahçe’nin yıldızını Juventus istedi! 2 dev daha peşinde

Türkiye’de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Serie A ekiplerinden Juventus, gözü Fenerbahçe’nin son dönemlerde performansı ile çıkış yakalayan oyuncusuna dikti. İşte haberin detayları.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmasını uzun süredir deneyimli bir stoperle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor’un başarılı oyuncusu Samet Akaydın’ı resmen kadrosuna katarak 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

OOSTERWOLDE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde’nin transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.” denildi.

EMRE DEMİR TRANSFER OLDU

Fenerbahçe Kulübü, Emre Demir’in bonservissiz transfer olduğunu ve 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Emre bedelsiz olarak transfer olurken Barcelona’nın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

JUVE, FERDİ İÇİN DEVREDE

Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado’nun yerine Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’nu düşünüyor. İtalyan Calciomercatoweb’te yer alan habere göre; Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri’nin raporu üzerine kadrosunda yenileme harekatını genişletiyor.

34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cuadrado’nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan siyah beyazlılar, rotasını Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na çevirdi.

Ferdi Kadıoğlu ile Napoli ve Milan’ın da uzun süredir ilgilendiği belirtilirken, Juventus’un sezon bitmeden Fenerbahçe ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalışacağı vurgulandı.

F.BAHÇE, 1.4 MİLYON EURO’YA ALDI

Fenerbahçe’nin Temmuz 2018’de 1.4 milyon euro bedelle NEC Nijmegen’den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu’nun Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.