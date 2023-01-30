Fenerbahçe’ye Almanya’dan müjdeli haber!

2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Kasımpaşa engelini de rahat geçti. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın tam 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta sahadan 5-1’lik zaferle ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü. Fall’ın tek golünün yetmediği Selçuk İnan’lı Kasımpaşa ise ateş hattında kaldı.

JORGE JESUS’U ÇILDIRTAN POZİSYON

Maçın son anlarında Jorge Jesus skorun rahat olmasına rağmen oyuncularının plana sadık kalması için yopum bir şekilde uyarılarda bulunuyordu. Özellikle savunmadan çıkarken yapılan pas hataları ya da oyunu zora sokan paslar tecrübeli teknik adamı çok kızdırdı. Portekizli teknik adamın hedefinde ise yeni transfer Samet Akaydın vardı. Transferini bizzat isteyen Jorge Jesus, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğü ile soluğu tecrübeli stoperin yanında aldı ve sert bir şekilde pozisyonu anlatarak futbolcusuna çıkıştı. Bunun üzerine Jorge Jesus ile Samet Akaydın arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Fenerbahçeli futbolcular sonrasında Samet Akaydın’a destek olarak tirbünlere doğru ilerlediler. Kısa bir süre sonra da Portekizli teknik adam futbolcusunun yanına gelerek gönlünü aldı ve olay kısa sürede tatlıya bağlandı.

YENİ TRANSFER AYAĞINI TOZUYLA STADA GELDİ

Maçın ardından gözler yine transfere çevrildi. Fenerbahçe’de Samet Akaydın’ın ardından 2. transfer de dün İstanbul’a geldi ve maçı tirbünden takip etti.

Fenerbahçe’nin transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vararak, İstanbul’a getirdiği Jayden Oosterwolde, ayağının tozuyla Ülker Stadı’na geldi. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasını locadan takip etti.

21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

BRUMA AYRILDI

Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı. Jesus’un takımın başına geçmesinin ardından ilk yapılan transferlerden biri Portekizli kanat oyuncusu Bruma olmuştu. Hollanda ekibi PSV’den kiralanan Bruma, Avrupa maçlarında forma şansı bulmuştu.

LİSANSI ÇIKARILMADI

Transfer sezonu devam ederken sakatlık geçiren Bruma’nın, Fenerbahçe’deki yabancı futbolcuların fazlalığı ve teknik heyetin kararı doğrultusunda lisansı çıkarılmadı. kadro dışı kalmayan Portekizli kanat oyuncusu takımla beraber çalışmalara devam etti.

OPSİYONU DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe’nin PSV’den kiralarken zorunlu bir satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Devre arası transfer dönemi geldiğinde Fenerbahçe, 4.25 milyon euro ödeyerek Bruma’nın bonservisini satın aldı.

BRAGA’YA KİRALANDI

Fenerbahçe’de forma bulma şansı oldukça az olan Bruma, Portekiz’in Braga takımına sezon sonuna kadar kiralandı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

EMRE DEMİR DE GELİYOR

Fenerbahçe, Kayserispor’dan Barcelona’ya giden Emre Demir’i kadrosuna kattı. Genç futbolcunun İstanbul’a geleceği tarih de belli oldu. Emre Demir’in bugün 17.30’da İstanbul’da olacağı öğrenildi.

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. 19 yaşındaki Emre, 10 numara, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor.

ALMANYA’DAN MÜJDELİ HABER

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Mergim Berisha, Augsburg’a kiralanmıştı. Alman yıldız gerek oynadığı oyunla gerek takım rotasyonuna ayak uydurmasıyla Bundesliga ekibinin dikkatini çekti.

OPSİYONUNU KULLANMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında kadroda düşünmemesi sonrası tecrübeli oyuncu Augburg’a kiralamıştı. Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü konuştu. BR24’e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada “Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha’nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var.” ifadelerini kullandı.

Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuya Bundesliga’dan başka taliplerde var. Bu noktada son söz Sarı-lacivertli kulübe kalıyor. Farklı tekliflerle gelinmesi durumunda Fenerbahçe yetkilileri yüksek olan teklifi değerlendirecek gibi gözüküyor. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin euro ödeyecek. Berisha’nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro. Fenerbahçe, geçen sezon Berisha’yı RB Salzburg’tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.