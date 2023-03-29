Fenerbahçe’ye Beşiktaş derbisi öncesi müjde!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Taktiksel ve bireysel çalışmalar

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İç menisküs yırtığı tespit edilmişti

Dev maç öncesinde Fenerbahçe’ye müjdeli haber de geldi. 3-1 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsan Enner Valencia için maçın ardından açıklama yapılmıştı. Resmi site, Ekvadorlu oyuncuda diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiğini duyurmuştu.

‘Geri döndü’

Bugün yapılan idmanda yıldız oyuncu takımla birlikte çalıştı. Kanarya da bu anları ‘Geri döndü’ ifadeleriyle paylaştı.

İşte o paylaşım:

Sarı Lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.