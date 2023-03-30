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30 Mart 2023
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Fenerbahçe’ye derbi öncesi iki müjde birden

Alaturka Online
Alaturka Online

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla çalışmaya süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Bu arada Enner Valencia ile Emre Mor’un salonda fizik yüklemeye yönelik idman yaptığı ve sonrasında da saha çalışmalarına geçeceği ifade edildi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique ise antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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