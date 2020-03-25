Fenerbahçe’ye gençlik aşısı! Yaş ortalaması düşürülecek

Fenerbahçe’de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor ama corona virüsü nedeniyle ertelenen ligler gündemi değiştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, belirsiz olan sezonu bitirdikten sonra önümüzdeki sezon takımı Erol Bulut’a emanet etmeye hazırlanıyor. Yeni hocayla birlikte gençlere önem veren bir takım hedefleniyor.

Bu doğrultuda Türkiye’den ve yurt dışından birçok genç oyuncu gündemde. Öncelikle kadroda yer alan Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam ve Rizespor’da kiralık forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin daha fazla forma şansı bulacak.

ESKİŞEHİR’DEN 2 İSİM

Transfer listesinde de genç isimler var. Altay’dan Cenk Özkacar, Eskişehirspor’dan Cemali Sertel ve Mehmet Özcan, Bayern Münih’ten Mert Yıldız, Gençlerbirliği’nden Berat Ayberk Özdemir, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik ve Altınordu’ndan 16 yaşındaki Ravil Tagir için Fenerbahçe’nin girişimlere başlaması bekleniyor.