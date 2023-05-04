Fenerbahçe’ye iki yıldızından müjdeli haber

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı. Şampiyonluk yarışında fire vermek istemeyen Sarı Lacivertliler’e Enner Valencia ve İsmail Yüksek’ten müjdeli haber geldi.

İSMAİL YÜKSEK’TE YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe’de Szalai, Zajc, Batshuayi ve King’in takıma dönmelerinin mutluluğu yaşanırken, İsmail Yüksek’ten gelen haber moralleri bozdu. 2 Mayıs Salı günü kulüpten yapılan açıklamada, Milli orta saha oyuncusunun ligdeki Sivas maçından sonra ağrılarının olduğu kaydedildi. İsmail’in çekilen MR’ında kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. İsmail Yüksek’in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak genç oyuncu sahalara çabuk döndü.

VALENCIA KORKUTTU

Bu sezon sakatlıklardan yana bir hayli dertli olan Fenerbahçe’nin en formda oyuncularından Enner Valencia, Sivasspor maçının henüz başında ciddi bir sakatlık tehlikesi atlattı. Süper Lig’de rakip fileleri 27 kez havalandıran Valencia, 7. dakikada ceza sahasında ev sahibi ekibin kalecisi Ali Şaşal’la çarpıştı. Bir anda yere yığılan tecrübeli futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldıktan sonra boyunluk takılarak ambulansla hastaneye götürüldü. O sırada bilinci açık olduğu belirtilen Ekvadorlu yıldızın tedbir amaçlı çekilen tomografisinin temiz çıkması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Hatırlanacağı gibi Kanarya’da bu sezon daha 22 futbolcu sağlık sorunları nedeniyle en az 1 maç kaçırmıştı.

GİRESUNSPOR MESAİSİ BAŞLADI

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

İKİ YILDIZDAN MÜJDELİ HABER

Sivasspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı Lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştı.