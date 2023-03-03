Fenerbahçe’ye, Kayseri’de coşkulu karşılama

Fenerbahçe, ligin 24’ncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli ekibin Kayseri Erkilet Havalimanı’na gelişinden önce taraftarlar, pankart açarak beklemeye başladı.
Takımın gelişini VİP çıkışında bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterip, teknik direktör Jorge Jesus’a çiçek verdi. Taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle uğurladı.
Sarı-lacivertli futbolcular geniş güvenlik önlemleriyle kamp yapacakları otele hareket etti. Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçı yarın saat 19.00’da başlayacak.