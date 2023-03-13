Fenerbahçe’ye kötü haber! Sevilla maçında zor

Avrupa’da ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte haberin ayrıntıları…

SEVİLLA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile 16 Mart Perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SEVİLLA’DA İKİ SAKAT

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, La Liga’nın 25. haftasında evinde Almeira’yı 2-1 mağlup etti. 3 maç sonra kazanan İspanyol ekibinin 2 yıldızı sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. 32. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Lucas Robertone, sağ çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleci Bono, topu uzaklaştırmak isterken Alex Telles ile çarpıştı ve yerde kaldı. Acı içerisinde yerde kalan Faslı kaleci, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedyeyle kenara alındı ve 37. dakikada Marko Dmitrovic oyuna dahil oldu. Bonu’nun ardından bir şok daha yaşayan Sevilla’da Nianzou Kouassi sakatlığı nedeniyle kenara alınan bir diğer isim oldu.

LİNCOLN İLK MAÇTA SAKATLANDI

İspanya’da oynanan ilk karşılaşmada 82. dakikada sakatlanan Brezilyalı futbolcu Lincoln, oyuna devam edememişti. Yerini Osayi-Samuel’e bırakmıştı.

OYNAMASI ZOR

beIN Sports’ta yer alan habere göre; Lincoln Henrique’nin, sakatlığı sebebiyle Sevilla maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Öte yandan, Sarı-lacivertli takımda Ferdi’nin sol bek, Osayi-Samuel’in ise sağ bekte oynama ihtimali bulunuyor.

ARDA, BATSHUAYİ VE OOSTERWOLDE SAHAYA

Hürriyet’te yer alan habere göre ise, ilk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran King’in yerine maça Batshuayi ile başlaması beklenen Portekizli teknik adam, sakatlanan Lincoln’ün yerine de Oosterwolde’ye forma verebilir. Son iki antrenmanda göz dolduran Zajc‘in orta sahada görev alma şansı güçlenirken, ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Can Kahveci’nin yerine de Arda’nin oynama ihtimali giderek artıyor. Jesus ayrıca perşembe akşamı, bu sezon deplasmanlarda 30 gol yiyen Sevilla’nın bu zaafından faydalanmayı planlıyor.

“TARAFTAR GÜCÜ ARKAMIZDA”

Avrupa Ligi’nde Rennes gibi güçlü bir takım karşısında 30 dakikada 3-0 dan geri döndüklerini hatırlatan Jesus futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Daha önce başardınız, yine başaracaksınız. Turu geçeceğiz buna hepinizin inanmasını istiyorum. Takım olarak Rennes maçına göre oyun planımızı daha da oturttuk. Perşembe akşamı taraftarın gücü arkanızda olacak. İlk dakikalardan itibaren rakibe baskı kuracak ve Sevilla’yı elemek için gerekli olan skoru alacaksınız.”