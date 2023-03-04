Fenerbahçe’ye kötü haber! Teklif yapılmıştı

Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’in gündemine son olarak Milan’da forma giyen Rebic gelmişti. İşte Hırvat futbolcunun transferinde yaşanan detaylar…

Calcio Style’da yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, gelecek sezon Ante Rebic’i kadrosunda istemiyor.

Bonservisi 15 milyon Euro

Haberde, İtalyan devinin Hırvat sol kanat oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.

Fenerbahçe, Rebic için teklif yaptı

29 yaşındaki yıldız oyuncuya Almanya Bundesliga’dan bir takımın ve Spor Toto Süper Lig’den ise Fenerbahçe’nin teklif yaptığı iddia edildi.

Kabul etmedi

Ancak, Türkiye’de oynamaya sıcak bakmayan Rebic’in sarı-lacivertli ekibin teklifini reddettiği ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Hırvat oyuncu, bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.