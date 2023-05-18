Fenerbahçe’ye Lucas Moura müjdesi! Tottenham’dan resmi açıklama

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’e transfer listesindeki Lucas Moura konusunda müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE VE ASTON VILLA…

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura için ocak ayında girişimde bulunsa da Tottenham, oyuncuyu vermek istememişti. Şu anda istediği kulüple kontrat imzalama hakkına sahip olan Brezilyalı yıldız için Sarı-Lacivertliler, favori konumdaydı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa da tecrübeli oyuncuyu takipte.

Sambacı’nın Villa için ‘ilk seçenek’ olmadığı vurgulandı. Bordo-Mavililer’in, Villarreal’in yıldızı Yeremy Pino’yu 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Moura’nın da transferde alternatif isimler arasında yer aldığı belirtildi. Tottenham’da yıllarca yedek kulübesinde bekleyen Lucas Moura’nın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak.

TOTTENHAM’DAN RESMİ AÇIKLAMA!

Tottenham, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Lucas Moura’nın resmen takımdan ayrılacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Ocak 2018’de 28.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG’den Tottenham’a transfer olmuş ve özellikle 2018-19’da Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısında büyük pay sahibi olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Tottenham formasıyla 219 maça çıkarken 38 gol attı.