Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu döndü…

Sarı-Lacivertliler, ligde sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanarya, ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Kayseri ve Alanya’yı yenen Fenerbahçe, sonrasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Derbiden sonraki periyotta ise Jesus’un ekibi adeta şahlandı. 5-4’lük Karagümrük galibiyeti, adeta milat oldu.

5 puan fark atmıştı

Fenerbahçe ardından sırasıyla Ankaragücü (3-0), Başakşehir (1-0), İstanbulspor (5-2) ve Sivasspor’u (1-0) mağlup etti. Bu galibiyet serisi öncesi liderin 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Jorge Jesus ve öğrencileri, Başakşehir galibiyetiyle zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler, Sivas’ı mağlup ettiğinde en yakın rakibine 5 puan fark atmıştı. Jesus, aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı.

İlk yarıdaki seriyle zirve hesabı

Beşiktaş yenilgisinin ardından Karagümrük galibiyetiyle moraller yerine geldi. Jesus, yaptığı her açıklamada lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşayacağını üstüne basa basa dile getiriyor. Tecrübeli hoca, son Karagümrük mücadelesi sonrasında da benzer sözleri sarf etti. Portekizli teknik adam, sezonun ilk yarısındakine benzer bir seri yakalamaları halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.

Taktiksel ve bireysel çalışmalar

Kanarya’da tüm planlar zirve üzerine yapılırken bir de yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakat oyuncularda son durum

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King’in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres’in de bireysel çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.