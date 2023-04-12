56.2 F
Los Angeles
12 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporFenerbahçe'ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu döndü...

Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Yıldız oyuncu döndü…

Alaturka Online
Alaturka Online

Sarı-Lacivertliler, ligde sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanarya, ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Kayseri ve Alanya’yı yenen Fenerbahçe, sonrasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Derbiden sonraki periyotta ise Jesus’un ekibi adeta şahlandı. 5-4’lük Karagümrük galibiyeti, adeta milat oldu.

5 puan fark atmıştı

Fenerbahçe ardından sırasıyla Ankaragücü (3-0), Başakşehir (1-0), İstanbulspor (5-2) ve Sivasspor’u (1-0) mağlup etti. Bu galibiyet serisi öncesi liderin 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Jorge Jesus ve öğrencileri, Başakşehir galibiyetiyle zirveye çıktı. Sarı-Lacivertliler, Sivas’ı mağlup ettiğinde en yakın rakibine 5 puan fark atmıştı. Jesus, aynı performansı sergilemek için kolları sıvadı.

İlk yarıdaki seriyle zirve hesabı

Beşiktaş yenilgisinin ardından Karagümrük galibiyetiyle moraller yerine geldi. Jesus, yaptığı her açıklamada lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşayacağını üstüne basa basa dile getiriyor. Tecrübeli hoca, son Karagümrük mücadelesi sonrasında da benzer sözleri sarf etti. Portekizli teknik adam, sezonun ilk yarısındakine benzer bir seri yakalamaları halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.

Taktiksel ve bireysel çalışmalar

Kanarya’da tüm planlar zirve üzerine yapılırken bir de yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakat oyuncularda son durum

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King’in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres’in de bireysel çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Alaturka Spor
Önceki haber
Prof. Dr. Özener’den dikkat çeken deprem açıklaması
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,443BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,508TakipçilerTakip Et
7,703TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States