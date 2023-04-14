Fenerbahçe’ye sakatlık şoku! Ankaragücü maçında yok

Süper Lig’in 29. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede puan kaybına tahammülü olmayan Sarı Lacivertliler’e kötü haber geldi. Jorge Jesus ve teknik heyetin keyfini kaçıran bu haber sonrası yıldız futbolcu yerine hangi ismi kadroya dahil edeceği de büyük merak konusu oldu. İşte detaylar…

ZİRVE TAKİBİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

7 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş derbisinde sona eren, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük’ü geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek moral depolayan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’nin konuğu Ankaragücü. 57 puanı bulunan ve lider Galatasaray’ı takibini sürdüren Kanarya’nın puan kaybına tahammülü yok. Kupada Trabzonspor’u mağlup ederek yarı finale yükselmesinin ardından İstanbulspor’u evinde 3-2 ile geçen ve ateş hattından uzaklaşan Başkent ekibinin 28 puanı bulunuyor. Tolunay Kafkas’ın ekibi, güçlü rakibine çelme takarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

KÖTÜ HABER GELDİ

Zorlu mücadele öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır’ın maç kadrosundan çıkartıldığı öğrenildi. Başarılı eldiven ağrıları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı Lacivertliler’de Jorge Jesus’un Altay yerine kalede İrfan Can Eğribayat’a görev vermesi bekleniyor.