Fenerbahçe’ye sessiz sedasız geldi! Yeni transfer idmana çıktı

Ara transfer döneminin sessiz ekiplerinden Fenerbahçe’de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni transfer de sessiz sedasız takıma katıldı ve dün idmana çıktı.

3 İSİM KADROYA EKLENDİ

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwelde’yi katan Sarı Lacivertliler’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

EMRE DEMİR KİRALIK GİTTİ

Kayserispor ardından Barcelona’ya giden genç futbolcu Emre Demir ardından Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Bu sezon Jorge Jesus’un talimatıyla deneyim kazanması için Samsunspor’a kiralanan Emre Demir gelir gelmez yeni takımına gitti.

Adana Demirspor formasıyla çıkış yapan isimlerin başında gelen Samet Akaydın da Jorge Jesus’un takımda bizzat görmek istediği isimlerden biriydi ve ara transfer döneminde tecrübeli stoper ile sözleşme imzalandı.

GENÇ YETENEĞİ KADROSUNA KATTI

İtalya Serie B ekiplerinden Parma’da forma giyen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Jayden Oosterwelde de ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin yolunu tutan isimlerden.

AYRILIK ZAMANI

Fenerbahçe’de gelenler kadar gidenler de büyük merak konusu. Yabancı kontenjanı konusunda sorun yaşayan Sarı Lacivertli ekip kullanamadığı isimlerle yolları ayırıyor.

LEMOS BREZİLYA’YA GİTTİ

Fenerbahçe’den ayrılan Mauricio Lemos’un yeni takımı belli oldu. Atletico Mineiro Kulübü, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla sene sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde ülkesinin Defensor Sporting, Rusya’nın Rubin Kazan, İspanya’nın Las Palmas ve İtalya’nın Sassuolo ekiplerinde forma giyen Lemos, 2020’de Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 15 maça çıkan ve bekleneni veremeyen Uruguaylı futbolcu, geçen sezon Belçika temsilcisi Beerschot’a kiralanmıştı. Bu sezon kadroda yer bulamayan Lemos, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmişti.

BRUMA KİRALIK GİTTİ

Fenerbahçe’de Portekizli futbolcu Bruma’nın, SC Braga’ya kiralandığı duyuruldu. Yaz transfer döneminde kiralık olarak alınan Bruma’nın bonservisi, Fenerbahçe tarafından 4.25 milyon euro karşılığında satın alınmıştı.

Portekizli oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Braga forması giyeceği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu Süper Lig’de sadece 1 maçta görev alabilmiş ve 27 dakika forma giyebilmişti.

GUSTAVO HENRIQUE BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe, sezon başında Flamengo’dan kiralanan ancak Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu Flamengo’ya yollamak isterken, Brezilya ekibinin de Gustavo’yu geri istemediği öğrenildi.

AFRİKA ÇIKARMASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapı için Afrika’da çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya’dan 6, Fildişi Sahili’nden de 3 genç futbolcu daha İstanbul’a gelecek.

İDMANLARA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.

YENİ TRANSFER İDMANA ÇIKTI

Afrika’dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı Lacivertliler’in gelen genç futbolculardan çok ümitli oldukları ifade edildi.