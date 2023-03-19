Fenerbahçe’ye şok! Oyuna devam edemedi…

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk olacak. Galatasaray’ın kaybettiği haftada mutlak galibiyet hedefleyen Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Jorge Jesus da Avrupa’dan elenmeleri sonrasında taraftarla barışmak adına tek yol olarak zaferi görüyor.

6 milyon Euro’ya gelmişti

Mücadeleye Alanyaspor’un henüz 6. dakikada Efthimis Koulouris’le bulduğu golün şokuyla başlayan Fenerbahçe’de 14’te moraller bir kez daha bozuldu. Sol kanata doğru uzun atılan topu Kanarya’nın devre arasında Parma’dan 6 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde kontrol etti. Ancak genç oyuncu bir anda darbe almamasına rağmen sekti ve kendisini yere bıraktı.

Ferdi sola, Osayi sağa

Pozisyonun ardından Osayi Samuel hemen ısınmaya giderken Hollandalı oyuncu 17’de kenara geldi ve yerine Osayi girdi. Bu değişiklikle Ferdi Kadıoğlu sol beke, Nijeryalı futbolcu da sağ beke geçti.

Valencia da korkuttu

Karşılaşmanın ilk saniyelerinde de mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan Enner Valencia kendini yere bırakmış ve camiayı tedirgin etmişti. Ancak gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu forvet oyuna devam edebilmişti.