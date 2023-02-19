Fenerbahçe’ye sürpriz Serdar Dursun teklifi!

Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı. Jesus’un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardından ise Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı.