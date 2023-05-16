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16 Mayıs 2023
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Fenerbahçe’ye Trabzonspor maçı öncesi Osayi Samuel şoku

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk edecek. Dev maç öncesi hazırlıkları devam eden sarı lacivertlilerde yıldız kanat oyuncusu Osayi Samuel’den kötü haber geldi.

25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’deki Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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