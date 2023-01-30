Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Demir’in babası konuştu! ‘Küçükken ona Alex de Souza diyorlardı’

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu, Barcelona ile sözleşmesini feshetti ve sarı lacivertli takım için geri sayıma geçti.

Kayserispor’dan 2 milyon Euro karşılığında Barcelona’ya Transfer olan ve Barcelona B’de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor. Katalan ekibiyle kontratını fesheden Demir, İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atacak.

15 Ocak 2004’te Mersin’de dünyaya gelen Emre Demir, futbola doğduğu şehrin takımı Kuvayi Milliyespor’da başladı. O dönem takımda sivrilen ve Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Emre Demir’i bir Youtube videosunda izleyen dönemin Kayserispor teknik direktörü Şota Arveladze, 8 yaşında oyuncuyu takımın altyapısına kazandırdı.

BABASINDAN ALEX VURGUSU

Emre Demir’in babası Hayrettin Demir, Hürriyet’e verdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’dayız şu an ve Emre’yi bekliyoruz. Küçükken mahallede ona Alex de Souza diyorlardı. Biliyorsunuz Alex, şair gibi bir futbolcuydu. Saçını Alex gibi sıfır numaraya vuruyordu. Ona Alex’in formasını almıştım. Oğlumun yüzü gülüyordu. Hatta Menajer Ahmet Bulut’a ‘Emre’nin yüzü ne kadarda gülüyor’ dedim. O da ‘bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor çünkü’ dedi. Emre, formayı giydi. Küçükken Alex dedikleri oğlumun şimdi Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandırdı. Hayırlısı olsun.”