Fenerbahçe’ye transferde sürpriz isim! Bundesliga’dan geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını sürdürmeye çalışan Sarı-Lacivertliler bu akşam Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet peşinde. Kanarya tüm planlarını zafer üzerine kurarken yönetim de bir yandan transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Sezon sonunu bekliyorlar

İç transferde de yoğun mesai harcayan Ali Koç ve ekibi iki yıldız için harekete geçti. Fenerbahçe’nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan iki yıldız oyuncusu Miha Zajc ve Valencia, sezon sonunu bekliyor.

‘Öncelik Fenerbahçe’de’

Birçok takımın peşinde olduğu iki yıldızın menacerleri ile konuştuğu ve “Sezon sonunu bekleyin. Öncelik Fenerbahçe’de. Yönetimin bize yaklaşımı ve yapacağı teklif kararımıza direkt olarak etki yapacak. Bizler kariyerimizi SarıLacivertli forma ile sürdürmek ve takımın başarılarında pay sahibi olmak istiyoruz. Ancak şimdilik kaydı ile transferi konuşmak istemiyoruz. Çünkü bu tür şeylere değil, önümüzde oynayacağımız zorlu maçlara konsantre olmak, takıma borcumuzu kupalar kazanarak ödemek istiyoruz” şeklinde görüş bildirdikleri öğrenildi.

Anlaşma tamam

Dış transferde de bombaları art arda patlatmanın hesapları içerisinde olan Sarı-Lacivertli yönetim bir yıldızın transferini bitirdi. İlk bomba Ryan Kent olacak gibi görünüyor. İngiliz yıldız, sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Glasgow Rangers’tan ayrılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Sosyal medyadan veda etti

Hedefte yine bir Rangers’lı ve yine sözleşmesi bitecek olan bir yıldız var: Alfredo Morelos… Kolombiyalı golcünün eşi Yesenia, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İskoç ekibine veda etmişti. Fenerbahçe, 26 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

En önemli silahlar…

Yönetim, İngiltere’den Everton’ın da ilgilendiği Morelos için şartları zorlamaya kararlı. Eğer bu transfer de biterse, geçen sezon Rangers’ın Avrupa Ligi’nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Kent ve Morelos, yeni sezonda Sarı-Lacivertliler’in hücum hattındaki en önemli silahları olacak.

Arda’nın ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklılar

Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performansın ardından Arda Güler’in, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşın yıldız oyuncunun yerini doldurmak için hazırlıklara başladı. Her ihtimali düşünen Fenerbahçe Yönetimi’nin gündemine ise flaş bir isim geldi.

Milan da istiyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kanarya, Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’un formasını giyen Daichi Kamada’yı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için maaş konusunda temasa geçildiği öne sürüldü. Öte yandan Kamada’yı isteyen kulüplerden bir diğerinin de Milan olduğu öğrenildi. Bu sezon 44 maçta 15 gol ve 6 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncunun, geleceği konusunda herhangi bir seçim yapmadığı bildirildi.