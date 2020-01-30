Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Ricardo Rodriguez, PSV için yola çıktı!

Milan’da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV’ye transferi için Amsterdam’a hareket etti.
Fenerbahçe’nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV’nin teklifini kabul etti ve Hollanda’ya giderken Milano Havalimanı’nda görüntülendi.
Ricardo #Rodriguez lascia il #Milan e vola in Olanda, firma col Psv pic.twitter.com/3fWPhyqS8M
— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 30, 2020