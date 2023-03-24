Fenerbahçe’ye yeni Güney Koreli! Kim Min Jae önerdi transfer ediliyor

Beijing Guoan’da forma giydikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Vitor Pereira’nın teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde kadroya dahil edilen Kim, 40 maçta oynadı ve 1 gol attı. Performansıyla da Avrupa’dan birçok takımın transfer radarına girdi.

FENERBAHÇE’NİN KASASINI DOLDURDU

Savunma hattındaki etkili performansıyla adından söz ettiren Kim Min-Jae, daha sonra İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli’ye satışından 18 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

GÜNEY KORE’YE ÖZEL ARAŞTIRMA

Fenerbahçe Kulübü, Sarı-Lacivertli taraftarların da gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min-Jae’nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore’de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

KANARYA’NIN TAKİBİNDEKİ İSİM; EOM

Bu doğrultuda harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Güney Kore’de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom’u takibe aldı. Sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebiliyor.

MIN JAE REFERANS OLDU!

Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 650 bin euro değer biçiliyor. Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae’nin de Fenerbahçe’ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

JI-SUNG EOM’UN PERFORMANSI

Güney Kore Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U17 Dünya Kupası’nda 5 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic’te Gwangju FC formasıyla 37 maça çıktı. 2289 dakika süre alan Eom, takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Fenerbahçe’nin yaklaşık 1 yıla yakın süreden beri takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju’da 28 maçta 10 gole etki etti. 9 gol atan Eom, 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Güney Koreli futbolcu bu sezon da 3 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

EOM DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin radarındaki Eom’un da Kanarya’yı Avrupa’ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’NİN KORELİ TUTKUSU

Bilindiği üzere Fenerbahçe, yakın zamanda altyapıya Güney Kore’den bir başka ismi daha kazandırmıştı. Başkan Ali Koç’un altyapı yatırımlarından biri olarak bilinen Jin-ho Jo, başarılı performansıyla dikkatleri çekiyor.

HEDEFİ A TAKIM’DA DEVAM EDEBİLMEK

Türkiye’ye ilk geldiğinde merkez orta saha olarak görev alan Jin-ho Jo daha sonra sağ beke geçti. Geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan ve Fenerbahçe ile 2026’ya kadar kontratı bulunan Güney Koreli oyuncunun hedefi ise A Takım formasıyla kariyerine devam edebilmek.