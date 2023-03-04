Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber! Kayserispor maçında…

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından zirve yarışına devam eden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Yarıştaki iddiasını sürdürmek amacıyla mutlak galibiyet hedeflediği mücadelede Sarı-Lacivertliler 6’da Enner Valencia ile 1-0 öne geçti, 67’de Ferdi Kadıoğlu’yla farkı ikiye çıkarttı.

Kemen’e faul yaptı

Her şey Kanarya için olumlu gitse de Fenerbahçe yıldızını kaybetti. Kritik mücadeleye ceza sınırında çıkan Attila Szalai 58. dakikada Oliver Kemen’e yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. Böylece cezalı duruma düşen Macar stoper, bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.