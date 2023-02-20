Fenerbahçe’yi bekleyen Valencia tehlikesi!

Fenerbahçe’nin bu sezon yıldızı en çok parlayan ve attığı gollerle de gol krallığında ilk sırada yer alan golcüsü Enner Valencia hakkında olay iddialar ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, golcü futbolcuyu kaybedebilir! İşte haberin ayrıntıları…

NELSSON’DAN 2 FORMA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından spor dünyası yaraları iyileştirmek için tüm gücüyle destek olmaya çalışıyor. Galatasaray’ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson’dan alkışlanacak bir hareket geldi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde yaşayan Nelsson’un babası Claus Nelsson, oğlunun imzaladığı iki formayı, tanıdığı Hüseyin Kökten adındaki Fenerbahçe taraftarı dostuna vererek, depreme katkı yapmasını istediğini söyledi.

SERDAR DURSUN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe’de bu sezon forma şansı bulamayan Serdar Dursun’da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi için UEFA’ya bildirdiği kadroda da yer almayan 31 yaşındaki milli golcüye sürpriz bir talip çıktı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe’ye teklifte bulundu. Haberde, Polonya Ligi’nde liderliğini sürdüren Rakow’un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve bu doğrultuda Serdar Dursun’a yoğunlaşıldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan milli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Polonya’da ara transfer döneminin 28 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

İLK HEDEF AUBAMEYANG

Fenerbahçe, transfer planlamasında rotayı yıldızlara çevirmiş durumda… Sarı-Lacivertliler’in öncelikli hedefi, İngiliz temsilcisi Chelsea’den Aubameyang. Ancak alternatif isimlerle ilgili de mesai sürüyor. Gabonlu yıldız konusunda olumsuz bir gelişme yaşanırsa, Manchester United’dan Anthony Martial ve Tottenham’dan Moura için temaslar sıklaşacak.

MAOR YASHILIRMAK SINIFI GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, İsrail’in Ashdod takımında forma giyen Maor Yashilirmak’ı, A Takım için deneme idmanlarına almıştı. Ancak bir süredir Sarı-Lacivertliler’le birlikte çalışmalarını sürdüren Yashilirmak’ın sınıfı geçemediği öğrenildi. 18 yaşındaki Türk asıllı İsrailli stoperin, performansının yeterli bulunmamasının ardından dün ülkesine döndüğü bildirildi.

İNTERNACİONAL DEVREYE GİRDİ!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan Enner Valencia’yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan Enner Valencia için sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Brezilya kulübünün, Valencia ile temas kurduğu ve oyuncuya sezon sonunda imza attırmak için büyük çaba harcadığı aktarıldı.

TEHLİKE KAPIDA

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcu ise F.Bahçe ile kontrat uzatma konusunda pazarlık halinde. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.