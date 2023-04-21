Fenerbahçe’yi küsküleri sırtladı! Kaderi değiştiren adamlar…

Fenerbahçe, Karagümrük ve Ankaragücü’nün ardından Başakşehir’i de mağlup etti. Sarı-Lacivertliler artık gözünü, pazartesi günü İstanbulspor ile Kadıköy’de oynayacağı maça çevirdi. Karşılaşmanın hazırlıkları ara vermeden dün yapılan idmanla başladı. Başakşehir karşısında görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Luan Peres ve Miha Zajc’ın tedavilerine devam edildi.

FERDİ KADIOĞLU: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir galibiyeti için, “Gerçekten çılgıncaydı” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, “Geçen hafta son dakika, Başakşehir maçı yine son dakika…Bana göre Fenerbahçe’ye ‘yapamazsın’ dememek gerek. 90 olsun, 90+5 olsun geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Kendimi çok duygulu hissediyorum” diye konuştu. Ferdi, hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon olmak için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

SAMET AKAYDIN’A BÜYÜK DESTEK

Milli savunmacı, Başakşehir maçında büyük bir hata yapmış ve takımı 1-0 yenik duruma düşmüştü. Samet Akaydın, Pedro’nun golleriyle gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Ancak 29 yaşındaki stoper, karşılaşmanın ardından arkadaşları kadar coşkulu değildi. Jorge Jesus, soyunma odasında suskun bir şekilde oturan öğrencisinin yanına giderek ona olan güvenini yineledi ve moral verdi. Takım arkadaşları da Samet’e, bu hatayı bir an önce arkasında bırakıp şampiyonluk mücadelesine odaklanmasını söyledi.

KÜSKÜNLER SIRTLADI

Fenerbahçe için ligde son haftalar, aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde heyecanlı geçiyor. Karagümrük, Ankaragücü ve son olarak Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, hepsini son anlarda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı bildi. Jorge Jesus’un ekibinin son düdük çalana kadar pes etmemesinin yanı sıra, bu maçlarda zaferi getiren oyuncuların son dönemde beklentilerin altında kalan ve taraftarın protestosuna maruz kalan isimler olması da dikkat çekiciydi: İrfan Can Kahveci…

İRFAN CAN JESUS’UN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

İrfan, Beşiktaş derbisinde adeta ‘istenmeyen adam’ ilan edildi. Milli futbolcu, Karagümrük karşısında oyundan alındıktan sonra ve maç sonunda, protestolar karşısındaki tepkisini gösterdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ankaragücü maçında sonradan girdi. Kaptırdığı topta rakip öne geçti. İrfan Can, buna rağmen pes etmedi. Başarılı oyuncu önce takımına penaltıyı kazandırdı, ardından Crespo’nun galibiyeti getiren golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu. Başakşehir maçında ise Touba, İrfan’a yaptığı hareketle ikinci sarısını gördü. Hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

PEDRO’DAN 7 AY SONRA GELEN GOLLER

..Ve Joao Pedro… Galatasaray’ın elinden kapılarak imza attırılması, beklentilerin doğal olarak iyice yükselmesine neden oldu. Ancak tecrübeli oyuncu büyük bir şanssızlıkla sezon başında sakatlandı, Avrupa’da ön eleme maçlarını kaçırdı. 31 yaşındaki futbolcu 4. haftadaki Konya maçında sonradan oyuna girerek ilk kez formayı giydi, ilk defa 11’de başladığı Kayseri mücadelesinde 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Pedro, bu golden sonra ligde bir kez daha ağları sarsmak için tam 7 ay bekledi. Başakşehir mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan, gollerden sonra göz yaşlarına hakim olamayan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu; geç de olsa çok kritik bir maçta beklenen patlamayı yaptı. Hem İrfan hem de Pedro, şampiyonluk yolunda kahraman olmayı başardı.

ŞAMPİYON GİBİ…

Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir karşısında 88 ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro’nun golleriyle gelen galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Sahadaki coşku, soyunma odasına da taşındı. Futbolcular şarkılar ve marşlar söylerken, başta Jorge Jesus olmak üzere teknik ekip de masalara vurarak onlara eşlik etti.

GALATASARAY’A MESAJ

Jesus’un son 3 maçta 1-0 geriden gelip kazanmaları için sarf ettiği, “Bu şampiyonluk mentalitesidir” sözlerinden sonra soyunma odasında da Sarı Lacivertliler tam anlamıyla ‘şampiyon gibi’ sevinç yaşadı. Lider Galatasaray’a da çok net bir mesaj gönderildi: Son ana kadar bu işin peşini bırakmayacağız…