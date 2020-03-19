Fenerium faaliyetlerine geçici olarak ara verdi

Fenerbahçe’nin logolu resmi ürünlerini satan Fenerium, Twitter sayfasından yapılan “Değerli Fenerbahçe Ailemiz” başlıklı açıklamada corona virüsü salgını sebebiyle mağaza faaliyetlerinin 20 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulacağını duyurdu.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine; pic.twitter.com/RS7lQVfpnV
— Fenerium (@fenerium) March 19, 2020
İnternet üzerinden online alışverişin devam edeceği belirtilirken, depolardaki hijyen koşullarına dikkat edileceği de vurgulandı.
Gün içerisinde Galatasaray Store da mağazalarını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.