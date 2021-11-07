Fenomen olmak için verdikleri pozlar başını yaktı

TikTok’ta meşhur olmak için Rusya’nın en bilinen kiliseleri önünde poz veren gençler 10 ay hapis cezası aldı.

Sozcu.com.tr

Rusya’da Kızıl Meydan’da bulunan Aziz Vasil Katedrali önünde TikTok için poz veren blogger çift Ruslan Bobiev ve Anastasia Chistova 10 ay hapis cezası aldı.

Sahte bir polis kostümü giyen Chistova’nın bazı fotoğraflarda cinsel içerikli pozlar vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Şikayetler üzerine gözaltına alınan ikiliye ise 10 ay hapis cezası verildi.

Ortodoks Hıristiyanların ülkedeki en bilinen kiliselerinden olan Aziz Vasil Katedrali önündeki pozların kimseye zarar vermesini istemediklerini söyleyen Bobiev ve Chistova özür dilese de cezada geri adım atılmadı.

Tacikistan’dan ülkeye gelen Bobiev’in cezasının bitmesinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Chistova da, “Fotoğrafları sadece popülarite ve beğeni kazanmak için yapmıştım” dedi.

Mahkeme çiftin “Ortodoks Hıristiyanlara hakaret” suçundan ceza aldığına karar verdi.

İngiliz The Times gazetesi mahkemenin aldığı bu kararın ülkedeki aşırı muhafazakar kesimin takdirini topladığını belirtirken, “Bu karelere ceza verilmesine tepki gösterenler de oldu. Bu fotoğrafların provokatif olması amaçlanırken herhangi bir çıplaklık olmamasına rağmen ceza alması yanlış” eleştirilerinin geldiğini de hatırlattı.

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