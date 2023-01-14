Fenomenlik uğruna eşeğe Türk bayrağı takıp gezdirdiler

Kayseri internet fenomeni oldukları iddia edilen kişiler eşeğin üzerine Türk bayrağı takarak gezdirdiler. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.
Kayseri internet fenomeni oldukları iddia edilen kişiler eşeğin semer kısmına Türk bayrağı asıp sokaklarda dolaştırdı.
O anlara ait görüntüleri cep telefonuyla çeken şahıslardan birisi, “Develi’den geliyoruz. Gelin arkadaşlar gelin, Kayseri Meydan…” ifadelerini kullanıyor.
ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne Bağlı Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti.
Bahse konu paylaşımı yapan kişiler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kişiler hakkında “Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılamak” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.