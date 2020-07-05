Ferdi attı, Altay tuttu, genç yıldızlar yüz güldürdü

Fenerbahçe haftalar sonra ilk yarıya ilk kez çok iyi başladı. Genelde maçların sonlarında Fenerbahçe, “istenen Fenerbahçe” gibi oynuyordu. Bu sefer maçın başını böyle oynadı sarı-lacivertliler. Ama ikinci yarı için geçen haftaların ilk yarılarının kopyası desek yanılmayız. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Ferdi attı, Altay tuttu, Fenerbahçe genç yıldızlarıyla kazandı.

Fenerbahçe, gerçekten Göztepe karşısında çok iyi bir ilk yarı çıkardı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda, sezon içinde Başakşehir, Konyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor’a karşı Kadıköy’de oynadığı futbolda esintiler sundu. İlk yarıda öne tabii ki golleri atan Ferdi çıktı. Ona geleceğim Simon Falette’ye bir parantez açacağım. Lige verilen aradan sonra Falette, gerçekten çok iyi döndü. Belli ki takıma ısınmış. Kulüpte onun kalan 5 maçta oynaması için, dün ben de haberimde duyurduğum gibi büyük bir çaba harcadı.

Eintracht Frankfurt Kulübüyle süren müzakereler sonuç verdi ve Falette dün sahaya çıktı. Belli ki o da performansını yükseltip kulüpte kalmak için çaba harcıyor. Tolgay Arslan da ilk yarının iyilerindendi. Aslında Malatya maçına girdikten sonra da hareket getirmişti. Kadrolar gelince Tolgay Arslan’a eleştiriler oldu ama Tolgay performansıyla bu eleştirilere cevap verdi. Tolgay’a tavsiyem saman alevi gibi olmaması. Onun klası zaten bu ama gerek Beşiktaş gerekse de Fenerbahçe’de istikrarlı bir şekilde bu performansını sürdüremiyor. Kulüpteki kariyeri için devamlılığını sağlaması lazım.

Gelelim Ferdi’ye, resmen resital yaptı. Gol vuruşları, pasları, mücadelesi 10 üzerinden 10. Eksikleri yok mu, tabii var ama oynayarak gelişecek. Ferdi umarım “Ben oldum” diyerek kaybolanlardan olmaz. İkinci yarı da takımlar birlikte o da düştü ama gayet normal bu durum.

Gelelim ikinci yarıya. Sahanın iyileri Tolgay ve Ferdi yorulunca yerine girenler de fayda vermeyince Fenerbahçeliler için maç sonu yine korku filmi gibi geçti. İkinci yarıyla ilgili söylenecek tek olumlu şey Altay’ın performansı.. Altay Bayındır’ı, her zaman savundum savunacağım da. Bu adamı Avrupa’nın önemli scautları boşuna izlemiyor. Son dakikada çıkardığı iki top olağan üstüydü. Kalede adeta büyüdü, bir dev gibiydi. Hata yapmıyor mu elbet yapacak ama bu performansıyla Fenerbahçe taraftarı her zaman onun arkasında olacak.

Göztepe’de Alpaslan Öztürk’e de bir parantez açmak istedim. Gerçekten önemli bir oyuncu. Aslı ön libero ama bu sezon stoperde çok dikkati çekti. Vedat gibi güçlü bir santrfor karşısında kuvvetini gösterdi. Gelecek sezon için Fenerbahçe’nin listesinde olan bir isim. Kadro derinliği açısından da çok faydalı bir isim olur sarı-lacivertliler için.

Kalan 4 haftada Fenebahçe 12 puan alırsa ilk 4’e girebilir. Küçük bir futbol mucizesi olursa ve önündeki takımlar çok takılırsa ki zor maçları var hepsinin, neden 3. sıra olmasın. Trabzonspor’un da Avrupa cezasını düşünürsek alınacak 12 puanla Fenebahçe bambaşka bir yerde olabilir.