Ferdi Kadıoğlu şov yaptı, Jorge Jesus tarihe geçti! Zico’dan sonra bir ilk…

Süper Lig’de zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanından zaferle ayrılmayı başardı. 3-1 kazandığı karşılaşmanın 45+2’den sonraki bölümünü İrfan Can Kahveci’nin atılması sonrası 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler, bu akşam iki ezeli rakibinin kapışması öncesi 70 puanlı lider Galatasaray’la arasındaki farkı 3’e indirirken, hemen altındaki üçüncü Beşiktaş’la puan farkını 5’e çıkarttı. Ligde en son Beşiktaş’a sahasında 4-2 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, dünkü zaferle deplasmanda üst üste 5. galibiyetini alırken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 9’a (8 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı.

ENNER VALENCIA KORKUTTU

Bu sezon sakatlıklardan yana bir hayli dertli olan Fenerbahçe’nin en formda oyuncularından Enner Valencia, Sivasspor maçının henüz başında ciddi bir sakatlık tehlikesi atlattı. Süper Lig’de rakip fileleri 27 kez havalandıran Valencia, 7. dakikada ceza sahasında ev sahibi ekibin kalecisi Ali Şaşal’la çarpıştı. Bir anda yere yığılan tecrübeli futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldıktan sonra boyunluk takılarak ambulansla hastaneye götürüldü. O sırada bilinci açık olduğu belirtilen Ekvadorlu yıldızın tedbir amaçlı çekilen tomografisinin temiz çıkması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Hatırlanacağı gibi Kanarya’da bu sezon daha 22 futbolcu sağlık sorunları nedeniyle en az 1 maç kaçırmıştı. Şu ana kadar takımda bu açıdan sıkıntı yaşamayan oyuncular ise Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Miguel Crespo ve Serdar Dursun.

İRFAN CAN’A DİREKT KIRMIZI KART

Sivas deplasmanında ilk 11’de görev yapan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı ilk golde asisti yaptı ama karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Samu Saiz’e yaptığı faul sonrası yapılan VAR incelemesiyle oyundan atıldı. İlk başta sarı kart gören ve inceleme sonrası direkt kırmızıyla oyundan atılan İrfan Can kurallar gereği en az iki maç men cezası alacak. Tecrübeli futbolcu eğer iki maç alırsa cezalarını önce kupadaki Sivas ve daha sonra ligdeki Giresunspor karşılaşmalarında çekecek. Kanarya, bu iki mücadelenin ardından ise sahasında Trabzonspor ile ligde karşı karşıya gelecek.

ÇARŞAMBA YİNE SİVAS’TA RAKİPLER

Süper Lig’de dün akşam karşı karşıya gelen Sivasspor ile Fenerbahçe, önümüzdeki Çarşamba günü de yine Yeni 4 Eylül Stadı’nda birbirlerine rakip olacak. İki takım kozlarını bu kez, Türkiye Kupası yarıfinal ilk karşılaşmasında paylaşacak. Kupada bu eşleşmenin rövanşı ise 24 Mayıs’ta Kadıköy’de oynanacak.

ÜÇ FARKLI KAPTAN

Sakat Altay Bayındır’ın yokluğunda Fenerbahçe’nin kaptanlığını Sivasspor karşılaşmasında Enner Valencia yapıyordu. Ancak Valencia henüz maçın başında sakatlanınca kaptanlık, İrfan Can Kahveci’ye geçti. İrfan Can, ilk yarının son anlarında kırmızı gördü ve bir süre pazubandı Jorge Jesus’un elinde kaldıktan sonra en son Ferdi Kadıoğlu’na emanet edildi.

FERDİ’DEN SÜPER ŞOV!

Kanarya’nın hem vazgeçilmez hem de joker oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor deplasmanına damgasını vurdu. Normalde sağ ve sol bek olarak son dönemde kullanılan Ferdi, dün akşamki mücadeleye sol önde başladı ve daha sonra sağ kanata yakın oynadı. Bu maç öncesi ligdeki tek golünü Kayseri’de atan Milli futbolcu, 45+1’de ceza sahası içerisinde golünü attı. 45+10’da Arda Güler uzaktan vurdu, kaleciden dönen topu iyi takip eden Ferdi, yine ağları salladı. 23 yaşındaki futbolcu, ligde daha önce 4 Temmuz 2020’de Kadıköy’de oynanan Göztepe maçında rakip fileleri 2 kez sallamıştı.

‘SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Harika bir performans ortaya koyan Milli futbolcu, “Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Şampiyonluk için çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

JESUS TARİHE GEÇTİ! ZICO SONRASI BİR İLK…

Jorge Jesus, yabancı hoca olarak Arthur Zico’nun (2007-08) ardından 5 maçlık dış sahada kazanma serisini yakalayan ilk teknik adam oldu. Sivas’ta son olarak 14 Nisan 2018’de galip gelerek (2-1) 4 maçlık (3 beraberlik, 1 yenilgi) 3 puan hasretine de noktayı koyan Fenerbahçe, ayrıca Yiğido’yu 2017/18’den bu yana aynı sezonda iki kez yenmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Jesus’un öğrencileri, Sivas’ı evinde 1-0’la geçmişti.

Aslıhan Çil