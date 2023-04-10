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10 Nisan 2023
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Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber! Ankaragücü maçında yok…

Alaturka Online
Alaturka Online

Lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Fatih Karagümrük’e konuk olan Fenerbahçe’de ceza sınırındaki isimlerin çokluğu en büyük endişelerden biriydi ve korkulan oldu. 42. dakikada topsuz alanda Levent Ayçiçek’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düştü.

MORALİ BİR HAYLİ BOZULDU

Jorge Jesus’un vazgeçilmez isimleri arasında yer alan milli oyuncu, cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de bu sezon 37 resmi maçta 1 gol, 3 asistle oynayan Ferdi’nin gördüğü kart sonrası moralinin bir hayli bozulduğu anlar ise gözlerden kaçmadı.

SINIRDA ÖNEMLİ İSİMLER

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Enner Valencia ve Osayi-Samuel de Sarı Lacivertli ekipte kart sınırında bulunan diğer isimler.

 

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