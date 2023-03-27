Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştüler! Talipleri her geçen gün artıyor

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi için transfer çalışmaları da başladı. Transfer edilecek isimleri belirleyen Kanarya, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile sezon sonu yollarını ayırabilir.

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Ermenistan maçında izlenen yıldız oyuncuya 4 dev takımın talip olduğu belirtildi.

SCOUTLAR PEŞİNDE

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor.

Avrupa’nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor.

Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Stefan Kuntz’u değil, takipçilerini de memnun etti.

GİRİŞİMDE BULUNACAKLAR

Ajax, Napoli ve Dortmund’un izlediği Ferdi için Atalanta’nın da bir girişimde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan İtalyan ekibinin kadrosunda Merih Demiral da bulunuyor.