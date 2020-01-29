Ferdi Özbeğen ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ‘na bağışlayan sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 7’inci yılınca Ulus’ta bulunan kabrinde sevenleri tarafından anıldı.
Ferdi Özbeğen, 2013 senesinde tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Taverna müziğinin efsane yorumcusu Ferdi Özbeğen, ölümünün yedinci yılında Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene, tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı yetkilileri ve bursiyerler çiçek bıraktılar.