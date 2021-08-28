Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı

Yazan:
Alaturka Online
-

Bodrum Belediyesi’nin halka ücretsiz olarak düzenlediği ’Kale Konserleri’ kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20 yıl sonra Bodrum Kalesi sahnesine çıktığını söyledi.

Yayınlanma: 14:00 – 28 Ağustos 2021

Ferhat Göçer 20 yıl sonra aynı sahneye çıktı

Bodrum Belediyesi yaz sezonunu yeniden canlandırmak için düzenlediği ‘Bodrum Belediyesi Kale Konserleri’nin kapsamında Yeşim Salkım, Sakiler, Şevval Sam’dan sonra önceki gece kalede Ferhat Göçer konser verdi.

Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleştirilen konsere Göçer hayranları akın etti. HES kodu istenerek vatandaşlara bilet verilmesinden dolayı biletsiz olarak konser alanına gelenler içeri giremedi. Göçer’den önce Aymila Taşçı sahne aldı.

Yerli ve yabancı şarkılarla konseri izlemeye gelen vatandaşlara müzik ziyafeti sunan Taşçı’nın ardından sahne alan Ferhat Göçer büyük alkışlar arasında sahneye çıktı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Göçer yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

İHA

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi İlginizi Çekebilir Kenan Doğulu Çeşme’de unutulmaz bir konser verdi Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için telefonda şarkı söyledim İlginizi Çekebilir Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için telefonda şarkı söyledim

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?