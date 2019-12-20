Ferhat İle Şirin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat İle Şirin 5. son bölüm izle…

Ferhat İle Şirin 5. son bölümde, Ferhat’ın marangozhanesinde Şirin’in bulduğu evraklar Ferhat’ın tüm geçmişini ortaya çıkarır. Peki Ferhat İle Şirin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ferhat İle Şirin 5. son bölüm izleme linki…

Ferhat İle Şirin 5. bölümüyle ekranlara geldi. Ferhat’ın marangozhanesinde Şirin’in bulduğu evraklar Ferhat’ın tüm geçmişini ortaya çıkarır. Banu ve Şirin gerçekleri öğrendiklerinde büyük tepki gösterirler. Annesini bulma yolunda büyük aşama kaydeden Ferhat için herşey bitti sanılırken beklenmedik bir gelişme herkesin hayatının değişmesine yol açacaktır. Ferhat İle Şirin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FERHAT İLE ŞİRİN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat İle Şirin’in 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

FERHAT İLE ŞİRİN ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in Yiğit’le evleneceğini öğrenen Ferhat bu evliliğe engel olmak isteyecektir.

Artık suların durulduğunu düşünen Banu, hayatlarını tekrar yoluna koymak niyetindedir. Banu’nun yaptığı organizasyon herkesi derinden etkileyecektir.

Bu sırada annesine bir adım daha yaklaşan Ferhat büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.