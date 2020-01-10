Ferhat ile Şirin neden yok? Ferhat ile Şirin final mi yaptı?

Ferhat ile Şirin dizisi de diğer diziler gibi reklam anlaşmaları sebebiyle bir hafta ara verildiği düşünülüyordu fakat kulislerde konuşulan iddialara göre dizi sessiz sedasız 6. bölümü ile ekranlara veda etti. Ferhat ile Şirin’in yapımcıları ve yayıncı kuruluş, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması bu iddiayı güçlendiriyor.

Ferhat ile Şirin dizisi yeni bölüm fragmanının bir türlü yayınlanmaması izleyicilerin aklına dizi bitti mi, final mı yaptı sorusunu getirdi. FOX TV yayın akışında bu akşam Ferhat ile Şirin’in saatinde film yayınlanacak. Ferhat ile Şirin’in final yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı…

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi… Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…