Ferhat ile Şirin neden yok? Ferhat ile Şirin final yaptı mı?

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Ferhat ile Şirin dizisinin yeni bölümü bir süredir yayınlanmıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın Ferhat ile Şirin dizisinin sessiz sedasız 6. bölümü ile ekranlara veda ettiği konuşuluyor. Ferhat ile Şirin’in yapımcıları ve yayıncı kuruluş, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması bu iddiayı güçlendiriyor.

Yeni yılın ardından tatile giren dizilerin kaldığı yerden devam etmesine rağmen Ferhat ile Şirin’in yeni bölümü ya da fragmanının FOX TV ekranlarında yayınlanmaması izleyicilerin aklına dizi bitti mi, final mı yaptı sorusunu getirdi. FOX TV sitesinde yer alan “Diziler” bölümünde “Ferhat ile Şirin” isminin yer almamasının ardından dizinin yayından kaldırıldığına kesin gözüyle bakılıyor. FOX TV yayın akışında bu akşam Ferhat ile Şirin’in saatinde ilk bölümü yayınlanacak olan “Benimle Söyle” yer alıyor. Ferhat ile Şirin’in final yapıp yapmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı…

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi… Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…