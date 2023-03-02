Feribot yangınında yaşanan panik kameraya yansıdı

Bandırma’dan Tekirdağ’a seyreden arabalı feribotta yüklü hafif ticari araçta sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer araçlara da sıçradı.

Feribottaki yolcular yangını söndürmeye çalıştıysa da başarılı olunamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti, feribot römorkör ile limana çekildi. Burada itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Feribottaki 9 araç yanarken, dumandan etkilenen bazı yolcular ise ambulansa alındı.

YAŞANAN PANİK KAMERAYA YANSIDI

Yangın anında yaşanan panik ise o sırada feribotta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde yanan araçlara, yolcuların yangın söndürme tüpü ve sularla müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

“BAĞRIŞMA SESLERİNİ DUYUNCA UYANDIM”

Görüntüleri SÖZCÜ Whatsap Haber Hattı’na ulaştıran bir yolcu o anları şöyle anlattı:

“Ben uyuyordum. Bağrışma seslerini duyunca uyandım. Dışarıya çıktığımda araçların birinde yangın çıktığını gördüm. Yangını söndürmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Feribotta yangın söndürme sistemi yoktu. Küçük bir hortumla yangına müdahale etmeye çalıştık. Yangın büyüdü ve çevredeki araçlara da sıçradı. Ambulans ve itfaiyeyi aradık. İtfaiye yangını söndürdü. Büyük panik yaşadık.”