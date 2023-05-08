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8 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporFernando Muslera: Bu tarz bir atmosferde mücadele ettiğimiz için gururluyuz

Fernando Muslera: Bu tarz bir atmosferde mücadele ettiğimiz için gururluyuz

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın yarattığı atmosfere dikkat çeken Fernando Muslera, “4 maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizin bir tanesine karşı oynuyorduk. Baştan motivasyonlu, konsantrasyonlu bir şekilde başladık. Taraftara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hafta boyunca Florya’da bize destek oldular. Burada ve evlerinden bize destek oluyorlar. Derbi kaybettikten sonra bu tarz bir atmosferde bu şekilde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz. Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak motive olmamızı sağlayan bir şey bu. İyi çalışmaya devam ediyoruz bunun sayesinde. Her zaman kazanmak için çıkıyoruz. İstanbul maçına da aynı şekilde çıkacağız” dedi.

 

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