Fernando Muslera: Galatasaray her zaman en önde olmalı

Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Şanssız bir sakatlık yaşadığını ancak geri döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli kaleci, “Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması sayesinde, doktorumuzun büyük iş çıkarması sayesinde bu maçta oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. 14 maçlık galibiyet önemli fakat Galatasaray’ın her zaman en önde olması gerekiyor. Bugün de kazandık ve bu rekoru kırdık ve mutluyuz.” dedi.

14 maçlık galibiyet serisi sonrası Süper Lig’de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi olmalarıyla ilgili de konuşan Muslera, “Çok iyi durumdayız şu anda. Başkanımız ve yönetimimizin bunda çok büyük payı var. Arkadaşlarım ve hep birlikte bunu başarıyoruz. 11 yıldır buradayım. Şu anda çok mutlu anlar yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.